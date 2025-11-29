"أول نيبون ايروايز" اليابانية تلغي 65 رحلة بسبب مشكلة برمجيات "ايرباص"

طوكيو في 29 نوفمبر /وام/ قالت شركة "أول نيبون ايروايز" اليابانية للطيران، إنها ألغت 65 رحلة داخلية بسبب مشكلة برمجيات تردد أنها تؤثر على الآلاف من رحلات طائرات "ايرباص اس اي".

وقالت الشركة إنه في ظل احتياج 34 طائرة من طائرات "أول نيبون ايروايز" إلى إصلاح برامجي، من المتوقع أن يؤثر الإلغاء على نحو 9400 مسافر يستخدمون مطار هانيدا في طوكيو، بالإضافة إلى رحلات في توتوري وساجا

ومقاطعات أخرى.

من جانبها، قالت شركة "جابان ايرلاينز"، شركة الطيران اليابانية الكبرى الأخرى، إن أسطولها لم يتأثر، وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وكانت شركة "ايرباص" قد ذكرت أنها وجدت أن الإشعاع الشمسي المكثف يمكن أن يفسد البيانات الحيوية لعمل أجهزة التحكم في الطيران.

