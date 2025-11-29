إطلاق أول قمر صناعي تجاري في العالم لعلوم الفضاء

لندن في 29 نوفمبر /وام/ أعلنت شركة "بلو سكايز سبيس"، وهي شركة تعمل في مجال بيانات علوم الفضاء، ومقرها لندن، إطلاق أول قمر صناعي خاص لعلوم الفضاء لدراسة تأثير توهجات النجوم، وأن القمر وصل إلى المدار.

وقالت الشركة، إن قمرها الصناعي أطلق بواسطة صاروخ من طراز "فالكون 9" من شركة "سبيس اكس" في كاليفورنيا مساء أمس الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن الشركة قولها إن القمر الصناعي، الذي يبلغ حجمه حجم الميكروويف ويحمل اسم "موف" مزود بميكروسكوب وسيقوم برصد التوهجات النجمية والكواكب الخارجية.

وتعتزم شركة "بلو سكايز سبيس" مشاركة البيانات التي سيجمعها "موف" مع مؤسسات الأبحاث المشتركة في خدماتها، ومن بينها جامعتا بوسطن وكولومبيا.

وقالت البروفيسور جيوفانا تينيتي، كبيرة العلماء في "بلو سكايز سبيس"، إن "موف سيفتح نافذة جديدة على النشاط النجمي الذي كان في السابق مخفي بدرجة كبيرة عن الأنظار".

-خلا-