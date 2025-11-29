32 شركة كمبودية مسجلة في غرفة تجارة دبي

بنوم بنه في 29 نوفمبر /وام/ قال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، إن عدد الشركات الكمبودية النشطة المسجلة في غرفة تجارة دبي بلغ 32 شركة بنهاية سبتمبر الماضي منها 8 شركات جديدة انضمت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ما يعكس حجم الفرص الكبيرة المتاحة للتوسع الاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً تطلع غرفة تجارة دبي إلى زيادة هذه الأرقام بما يتماشى مع طموحات الجانبين ويعزز الشراكات الاقتصادية المستدامة.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات منتدى "ممارسة الأعمال مع كمبوديا" ضمن البعثة التجارية التي تقودها غرفة تجارة دبي، أن رغبة الجانب الكمبودي في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دبي والعمل على توقيع العديد من الاتفاقيات مع الشركات الوطنية في الإمارة يعكس عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين ورؤية مشتركة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا أسهمت في فتح مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري وهو ما انعكس إيجاباً على ارتفاع حركة التجارة وتدفقات الاستثمار بين البلدين.

وأكد الشامسي أن الشراكة بين دبي وكمبوديا تتوسع بشكل مستمر؛ إذ تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين 394 مليون دولار خلال عام 2024 وهو ما يوفر قاعدة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي المستقبلي ويعكس النمو المستدام في العلاقات التجارية.

وأوضح الشامسي، أن دبي تمثل منصة إستراتيجية للشركات الكمبودية الراغبة في التوسع الدولي، كونها بوابة للأسواق عالية النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا مدعومة ببنية تحتية متطورة وقدرات لوجستية عالمية وبيئة أعمال محفزة تتيح للشركات بأحجامها المختلفة النمو والازدهار.

وأشار إلى أن منتدى "ممارسة الأعمال في كمبوديا" شكل منصة إستراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دبي وكمبوديا وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات الثنائية، مضيفاً أن وفدا ضم 16 من كبار رجال الأعمال الإماراتيين من قطاعات متنوعة شارك فيه ضمن برنامج غرفة تجارة دبي "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" الذي يهدف إلى دعم الشركات العاملة في دبي للدخول إلى الأسواق العالمية عالية الإمكانات.

وأضاف أن هذا التواجد يعكس الاهتمام المتزايد بكمبوديا والفرص الواعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأسواق الإماراتية والكمبودية، مشيراً إلى أن كمبوديا توفر مجموعة واسعة من الفرص لمجتمع الأعمال في دبي؛ إذ تشمل التجارة الثنائية بين البلدين مجالات متعددة مثل الملابس والمنتجات الجلدية والمركبات والإلكترونيات بالإضافة إلى قطاعات ناشئة وفرص مبتكرة للاستثمار.

ولفت إلى أن المنتدى والاجتماعات الثنائية "B2B" مثلت منصة عملية لتبادل الخبرات وتقييم احتياجات السوق وبناء علاقات إستراتيجية تدعم النمو المستدام على المدى الطويل من خلال الانخراط الكامل والاستفادة من هذه الفرصة لإقامة روابط تجارية قوية وملموسة.

وأكد الشامسي التزام غرفة تجارة دبي بدعم أعضائها في مساعيهم للتوسع دوليا والعمل مع شركائهم في كمبوديا لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي، وذلك من خلال التعاون المشترك الذي من شأنه أن يسهم في فتح مسارات جديدة للتنمية الاقتصادية وتحقيق النجاح المتبادل لمجتمعات الأعمال في دبي وكمبوديا.