رئيس غرفة تجارة كمبوديا: الشراكة مع الإمارات تدعم زيادة التجارة غير النفطية إلى مليار دولار بحلول 2030

بنوم بنه في 29 نوفمبر /وام/ أكد سعادة نيك أوكنها كيث مينج، رئيس غرفة تجارة كمبوديا ورئيس مجلس الأعمال الاستشاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"- كمبوديا، أن العلاقات بين دولة الإمارات وبلاده شهدت تطوراً نوعياً تُوج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، ما وفر إطاراً مؤسسياً قوياً يدعم زيادة حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى مليار دولار بحلول عام 2030.

وقال على هامش فعاليات منتدى "ممارسة الأعمال مع كمبوديا" ضمن البعثة التجارية التي تقودها غرفة تجارة دبي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية أسهمت في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي؛ إذ وفرت للإمارات بوابة وصول إلى سوق الآسيان الذي يضم 680 مليون مستهلك، فيما تمنح كمبوديا أفضلية لدخول أسواق مجلس التعاون الخليجي وتعزيز اندماجها في المراكز التجارية الحيوية.

وأشار رئيس غرفة تجارة كمبوديا إلى أن زيارة وفد غرفة تجارة دبي إلى بنوم بنه ضمن جولة "آفاق جديدة" تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المشتركة في وقت تمضي فيه بلاده نحو مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على الانفتاح وتوسيع الشراكات الدولية.

وأضاف أن التنوع الذي يتميز به وفد غرفة تجارة دبي الذي يضم نخبة من الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز ومواد البناء والإنشاءات وتجارة السلع الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية، يعكس اهتمام المستثمر الإماراتي بالفرص التي تتيحها الأسواق الكمبودية.

وأوضح أن أبرز الفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية تشمل البنية التحتية واللوجستيات مع تسارع جهود كمبوديا للتحول إلى مركز إقليمي للنقل، إلى جانب قطاع السياحة الذي يشهد اهتماماً متزايداً في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن مشاريع الطاقة المتجددة التي تمثل أولوية لمعالجة تكاليف الطاقة الصناعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأشار إلى أن قطاع الاقتصاد الرقمي يشكل أحد مسارات التعاون المهمة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتطوير حلول الدفع وتمويل التجارة عبر الحدود، إلى جانب إنشاء مراكز تدريب مهني لتطوير رأس المال البشري ومواكبة احتياجات قطاعات الصناعة والخدمات.

وأكد رئيس غرفة تجارة كمبوديا، أن اقتصاد بلاده يواصل تحقيق معدلات نمو قوية بفضل الاستقرار المالي والسياسات الحكومية المحفزة وقانون الاستثمار الجديد الذي يمنح حوافز واسعة وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن كمبوديا تمثل بوابة إستراتيجية للوصول إلى أسواق الآسيان والاستفادة من اتفاقيات الشراكة الإقليمية.

ودعا الشركات الإماراتية إلى الاستفادة من فرص التعاون وعقد الشراكات الاستثمارية، مؤكداً جاهزية غرفة تجارة كمبوديا لتوفير كل الدعم والمعلومات اللازمة لدخول السوق الكمبودية بثقة وفاعلية.

وأعرب عن شكره لغرف دبي على دورها في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن الوقت مناسب لإطلاق مشاريع وشراكات جديدة تُحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.