غرفة عجمان تشارك في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني

عجمان في 29 نوفمبر /وام/ شاركت غرفة عجمان في "المنتدى الاقتصادي العربي ـ اليوناني" الرابع عشر، الذي عقد في العاصمة اليونانية في أثينا يومي 27 و 28 نوفمبر الجاري، وشهد مشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال وخبراء في الاقتصاد ومجموعة واسعة من المستثمرين من الدول العربية واليونان.

وتناولت أعمال المنتدى، الرؤي الاقتصادية وآفاق الاستثمار في قطاعات الانشاءات والبنية التحتية، وأساليب البناء المبتكرة وأحدث الأنظمة والممارسات المستدامة في المساكن ومواجهة تغيرات المناخ، والكهرباء التقليدية، ومشاريع " الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، الطاقة الرياح"، والهيدروجين الأخضر وحلول التخزين، والموانئ والخدمات اللوجستية، وأهمية حلول التمويل في مشاريع الإنشاءات والطاقة، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير وتنمية الاستثمارات في القطاعات الرئيسية.

وأشاد سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، الذي ترأس وفد الغرفة إلى المنتدى، بمتانة العلاقات الإماراتية اليونانية وعمق الروابط بين البلدين، وما وصلت إليه من مستويات متقدمة في التعاون الاقتصادي باعتباره أحد النماذج المتطورة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية الدولية، لا سيما في ظل توجه الجانبين لفتح مجالات جديدة للتعاون وتوسيع حركة التجارة بينهما.

وأكد النعيمي أهمية المنتدى ودوره في توفير منصة دولية رائدة لتعزيز التعاون والشراكة وتوسيع آفاق الاستثمار بين الإمارات واليونان، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدما، مشيراً إلى أن للمنتدى دور محوري في استكشاف الفرص الواعدة في عدد من القطاعات الإستراتيجية، وخاصة قطاعات البناء والطاقة، والتي تعد من أسرع القطاعات نموا وتتميز بقدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير فرص شراكات مستقبلية واعدة.

وتشير إحصائيات العضوية في غرفة عجمان إلى نمو لافت في قطاع البناء والعقارات، حيث بلغ عدد عضويات أنشطة البناء والتشييد 5046 عضوية من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري وبنسبة نمو وصلت إلى 21% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما وصلت عضوية الأنشطة العقارية إلى 731 عضوية وبنسبة نمو تصل إلى 12%.

وقال النعيمي، إن غرفة عجمان تحرص على بناء شراكات وجسور تواصل أوسع مع الجهات اليونانية، من خلال بحث فرص تنظيم لقاءات وفعاليات مشتركة تسهم في تعريف المستثمرين بالفرص المتاحة وتعزز نمو التجارة والاستثمارات المشتركة.

وعقد سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، على هامش فعاليات المنتدى، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوفود المشاركة من الدولة العربية واليونان، تركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في القطاعات المختلفة، بما يدعم توطيد العلاقات الثنائية ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات التجارية، تجسيدا لتحقيق رؤية عجمان 2030، وللإسهام في تعزيز برامج الترويج للاستثمارات وتحسين شبكات التجارة والخدمات.