"غرفة الشارقة": يوم الشهيد تجسيد لأسمى معاني البذل والعطاء

الشارقة في 29 نوفمبر / وام / أكد سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن يوم الشهيد تجسيد لأسمى معاني البذل والعطاء، ومناسبة غالية نجدد فيها العهد والولاء للوطن والقيادة الحكيمة، مستحضرين بكل فخر واعتزاز تلك الملاحم البطولية التي سطرها شهداء الإمارات الأبرار بدمائهم الزكية، لتظل راية الوطن خفاقة عالية في ساحات الحق والواجب، ولتبقى دولة الإمارات منارة للعز والشموخ بفضل سواعد أبنائها المخلصين.

وأشار إلى أن إحياء هذه الذكرى العطرة هو ترسيخ لنهج التضحية في نفوس الأجيال الحالية والقادمة، وتأكيد على أن تضحيات أبناء الإمارات البواسل ستظل محفورة بمداد من نور في ذاكرة التاريخ ووجدان الوطن، فهم الذين قدموا أرواحهم الطاهرة رخيصة ذوداً عن حياض الوطن وصوناً لمكتسباته وحمايةً لمنجزاته الحضارية، ليغدو هذا اليوم رمزاً ساطعاً لقوة تلاحمنا الوطني وعمق ترابطنا المجتمعي واصطفافنا الثابت خلف قيادتنا الحكيمة، وشاهداً حياً على وفاء أبناء الشعب الإماراتي الأصيل الذين لا يترددون لحظة في تلبية نداء الواجب نصرة للحق وإعلاءً للقيم الإنسانية النبيلة.

ووجه تحية إجلال وتقدير وعرفان لأسر الشهداء وذويهم، ولأمهات الشهداء اللواتي ضربن أروع الأمثلة في الصبر والثبات وحب الوطن.