كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: تضحيات شهداء الإمارات إرث وطني خالد

دبي 29 نوفمبر / وام / أكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن يوم الشهيد يمثل علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات نستحضر فيه معاني الفخر والاعتزاز، ونستعيد روح التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب بما يجعله مناسبة راسخة تجدد قيم الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن، مشيرا إلى أن تضحيات الشهداء تحولت إلى إرث وطني يرسي دعائم المستقبل ويحفظ مكتسبات الاتحاد ويعزز مكانة الدولة عالميا.

وقال المري بهذه المناسبة إن استذكار بطولات الشهداء يشكل تجديداً للعهد مع القيادة الحكيمة التي تستمد منها الإمارات قوتها، مشيرا إلى أن دماء الشهداء الطاهرة رسمت نهجاً قائماً على الإخلاص والبذل من أجل أن تبقى الإمارات في الصدارة، وأكد أن إرثهم سيظل مصدر إلهام للكفاءات الوطنية لتعزيز مسيرة التنمية

ووجه أسمى مشاعر الاحترام والتقدير لأسر الشهداء .