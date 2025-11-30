دبي الرقمية: يوم الشهيد منارة تضيء مسيرة العطاء والولاء للأجيال القادمة

دبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية أن يوم الشهيد سيبقى منارة تضيء مسيرة العطاء والولاء للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن قيم التضحية والإخلاص التي جسدها الشهداء ستظل راسخة في وجدان المجتمع الإماراتي ودافعاً لمزيد من الإنجازات.

وقال المنصوري " إننا جميعاً جنود في خدمة وطننا كل في موقعه وإن استحضار روح التفاني من شأنه تعزيز العمل الوطني وتعميق الالتزام بأمن الوطن ورفعته في ظل قيادتنا الرشيدة، مؤكداً أن يوم الشهيد ليس مجرد مناسبة بل هو عهد متجدد بالولاء والانتماء وترسيخ قيم الوطنية والتضحية".

واختتم المنصوري بالدعاء بأن يتغمد الله شهداء الإمارات برحمته وأن يظل الوطن وقيادته وشعبه في نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، مؤكداً أن تضحيات الشهداء ستبقى خالدة في تاريخ الأمة ومصدر إلهام دائم للأجيال المتعاقبة.