"صندوق خليفة": يوم الشهيد خالد في ذاكرة أهل الإمارات ووجدانهم

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكدت سعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن يوم الشهيد، مناسبةً وطنية ويوم خالد في ذاكرة أهل الإمارات ووجدانهم.

وقالت: "نقف إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا البواسل الذين لبوا نداء الواجب، وسطروا أروع ملاحم البطولة والشجاعة في ساحات العزَّة والإباء، ذوداً عن الوطن، وصوناً لمكتسباته، وترسيخاً لأمنه واستقراره".

وأضافت: "نستذكر في هذا اليوم المجيد بمشاعر الفخر والاعتزاز مآثر وتضحيات أبناء الإمارات البَرَرة الذين قدموا المثل الأسمى في الانتماء، فبذلوا دماءهم الزكية وأرواحهم الطاهرة لتبقى راية الوطن شامخةً خفَّاقة، وتتواصل مسيرة تقدمه ونمائه بسواعد أبنائه وبناته".

وختمت الناصري بالقول: "في يوم الشهيد، نسأل المولى عزَّ وجل أن يتغمَّد شهداءنا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جنَّاته، ونجدد عهد الوفاء للقيم التي خلدوها بتضحياتهم والمبادئ التي رسخوها ببسالتهم، ونؤكد أن بطولات شهدائنا ستبقى نبراساً تهتدي به أجيالنا؛ نستمد منه معاني الولاء لقيادتنا الرشيدة، والاعتزاز بهويتنا الوطنية والتفاني في خدمة وطننا ومسيرة نمائه".



