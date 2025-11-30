قادة القطاع الصحي في أبوظبي: يوم الشهيد محطة وطنية لتجديد العزم واستلهام قيم الفداء

أبوظبي في 29 نوفمبر / وام / أكد معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أن يوم الشهيد يجسد محطة وطنية خالدة لتكريم تضحيات أبطال الوطن واستحضار شجاعتهم التي تسهم في توجيه مسيرة الإمارات وتعزيز وحدتها، موضحاً أن إرث الشهداء يظل مصدر إلهام لجهود العاملين في القطاع الصحي، بما يعزز استمرار مسيرة الحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الإمارات، وبناء وطن ينعم فيه كل فرد بالعافية وفرص الحياة الكريمة والازدهار.

وقال إن يوم الشهيد يمثل مناسبة لتجديد العزم على خدمة الوطن بروح الإخلاص والتفاني التي يجسدها كل شهيد، مؤكداً أن تضحياتهم تعد مصدر إلهام لأجيال المستقبل لمواصلة مسيرة الولاء والعطاء، وتحقيق المزيد من التقدم وصون رفعة الإمارات في مختلف الميادين.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، إن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية رفيعة نحيي فيها بفخر واعتزاز ذكرى أبناء الوطن الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الإمارات وصوناً لاستقرارها وأمنها، مشيرة إلى أن هذا اليوم يستحضر فيه الجميع تضحيات الشهداء الذين اصطفّوا في ميادين العز والشرف، مجسدين أسمى معاني الوفاء والتضحية، ومخلدين أسماءهم في صفحات التاريخ التي تلهم أبناء الوطن لمواصلة العمل والعطاء في خدمة وطن يستحق الكثير.

وأضافت أن ما قدمه الشهداء الأبرار سيظل مصدر قوة يُستمد منه العزم للمضي قدماً في مسيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية، مشيدة بالدور العظيم لأسر الشهداء الذين قدّموا للوطن نماذج مضيئة في الصبر والثبات، مؤكدة أن تضحيات الشهداء ستبقى إرثاً حيّاً في نفوس الأجيال القادمة، ودافعاً لمواصلة العمل بعزيمة راسخة لضمان رفعة الإمارات وازدهارها في مختلف الميادين.

من جانبه، قال سعادة الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، إن يوم الشهيد يشكل مناسبة وطنية للاحتفاء بأبطال الإمارات الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن، مشيراً إلى أن تضحياتهم وقيم الوفاء والعطاء التي جسدوها ستظل منارة تضيء درب الحاضر والمستقبل.

وأوضح أن شجاعة الشهداء الأبرار تمثل مصدر إلهام لمواصلة العمل المخلص وبذل كل الجهود في خدمة الوطن، والمساهمة الفاعلة في مسيرته نحو التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وأكد عزم المركز وكوادره على المضي قدماً في دعم مسيرة تميز وريادة وتقدم دولة الإمارات، وفاء لإرث الشهداء وتضحياتهم التي ستبقى خالدة في وجدان الوطن وأبنائه.