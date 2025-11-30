"إمباور": يوم الشهيد يجسد ذروة الإخلاص والولاء

دبي في 29 نوفمبر / وام / قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ"إمباور" إن يوم الشهيد يجسد ذروة الإخلاص والولاء، وهو محطة وطنية نقف فيها إجلالًا لرجالٍ قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الحق وصونًا لسيادة الوطن وكرامة أبنائه.

وأضاف: "لقد سطّر شهداؤنا بدمائهم الزكية فصولًا خالدة من البطولة، ورسّخوا في وجداننا معنى التضحية في أبهى صورها، ليبقوا مشاعل نور تهدي الأجيال وتلهمها الثبات والعزيمة".

وتابع :" في هذا اليوم الأغر، نرفع أسمى آيات الوفاء إلى أسر الشهداء، الذين شاركوا الوطن في صناعة هذا المجد، وظلّوا نموذجًا للصبر والعطاء والانتماء الراسخ. ومع مواصلة دولة الإمارات ترسيخ قيم التضحية والولاء، نؤكد في هذه المناسبة تجديد عهدنا على صون المكتسبات التي ضحّى الشهداء من أجلها، وتعزيز القيم التي قامت عليها نهضة الإمارات".

واختتم بالقول :" رحم الله شهداء الوطن، وأسكنهم فسيح جناته، وجعل ذكراهم العطرة منارة خالدة في مسيرة الاتحاد، تلهم أبناء الإمارات مزيدًا من البذل والعمل في سبيل رفعة وطنهم واستدامة أمنه وازدهاره".