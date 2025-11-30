خليفة بن محمد: يوم الشهيد تجسيد لمعاني الفداء والانتماء

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية عظيمة لتجسيد قيم الفداء والانتماء والوفاء، واستحضار شهامة وشجاعة الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم في ميادين الشرف والواجب.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تكرّم شهداء الوطن وأسرهم، وتوليهم رعاية خاصة عبر جميع المبادرات الوطنية، تقديراً لتضحياتهم الجليلة في الحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته.

ولفت إلى أن الدولة وفرت منظومة شاملة من الخدمات المؤسسية لأسر الشهداء، يشرف عليها مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، لضمان حياة كريمة تشمل مجالات الإسكان والتعليم والصحة والتمكين، انطلاقاً من التزام الدولة الراسخ بدعم ورعاية أسر الشهداء وضمان استدامة خدماتهم.

وأبرز معاليه جهود الدولة في تخليد ذكرى الشهداء، من خلال إنشاء "واحة الكرامة" التي تضم نصب الشهيد وميدان الفخر وجناح الشرف ومركز الزوار، إلى جانب إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين، وإصدار الطوابع التذكارية، وتنظيم المبادرات المعرفية التي تمكن أبناء الشهداء من بناء مستقبل أكاديمي ومهني ناجح.

وأكد أن الاحتفاء بيوم الشهيد يُجسد تلاحم الشعب الإماراتي مع قيادته الرشيدة، ويعكس تجذّر قيم الوفاء والفخر بالشهداء، حيث يتوحّد الجميع خلف القيادة في دعم مسيرة التطور والازدهار، متذكرين تضحيات الشهداء الخالدة في الدفاع عن الحق والوطن، والحفاظ على إرثهم المجيد، ورفع راية الإمارات عالية خفّاقة بين الأمم.