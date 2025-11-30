سعود بن سلطان القاسمي: القصص الملحميّة لشهدائنا إرث خالد

الشارقة في 29 نوفمبر / وام / أكد سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقميّة أن القصص الملحميّة التي سطَّرها شهداؤنا البواسل هي إرثٌ خالد يجسد أسمى صور الإخلاص والانتماء لوطنٍ آمنوا به إيماناً لا يتزعزع، ووهبوه أرواحهم عن طيب خاطر؛ ليكونوا حصنه المنيع الذي لا يتصدّع في وجه التحدِّيات.

وعبّر سعادته عن بالغ الاعتزاز بالتضحيات الجليلة التي قدّمها شهداء دولة الإمارات الذين خطّوا بدمائهم النقيّة صفحاتٍ خالدة من المجد والفداء كي يبقى الوطن شامخاً عزيزاً بكرامته وسيادته.

وأضاف سعادته: "سيبقى يوم الشهيد الزاخر بالمعاني والدلالات مصدرَ إلهام لنا جميعاً في حياتنا وعملنا، يومٌ نستحضر فيه جوهرَ القِيَم النبيلة لجنودنا الشجعان الذين كانوا على قَدْر عالٍ من المسؤوليّة والوفاء تجاه وطنٍ كريم عزيز؛ فاستحقّوا منه أرفعَ تكريم.. تلك القِيَم ترسِّخ فينا أعمق معاني العطاء والولاء لإماراتنا المباركة التي نعاهدها على أن نكون رافداً من روافد مسيرة تميّزها على الخارطة العالميّة، وأن نواصل توظيف الإبداع الرقمي لخدمة الإنسان والوطن".