"الإمارات الصحية": يوم الشهيد مناسبة وطنية نستحضر فيها تضحيات أبناء الوطن

دبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن "يوم الشهيد" يمثل مناسبة وطنية عظيمة نستحضر فيها بكل فخر وإجلال تضحيات أبناء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم في ميادين البطولة والواجب، فسطّروا بدمائهم الزكية صفحات مشرّفة خفقت معها راية الوطن عالية شامخة.

وقال في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: "نحيي في هذا اليوم قيم الشجاعة والكرامة والإقدام، ونستذكر بكل اعتزاز مآثر شهدائنا الذين جسدوا أسمى صور الولاء والانتماء والتفاني في خدمة دولتنا الغالية".

وتقدم السركال بالعرفان والتقدير إلى أسر الشهداء وذويهم، الذين قدموا للوطن أغلى ما لديهم، وكانوا مثالاً للصبر والإيمان والثبات، مؤكداً أن أبناءهم سيبقون خالدين في ذاكرة الوطن وقلوب قيادته وشعبه، وأن تضحياتهم ستظل نبراساً يضيء درب الأجيال القادمة.

وأضاف: "نسأل الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يحفظ قيادتنا وشعبنا، ويديم على دولتنا الأمن والأمان والاستقرار".