"الإمارات للدواء": تضحيات الشهداء تلهمنا الإخلاص للوطن

دبي في 29 نوفمبر / وام / أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء أن يوم الشهيد وعد وعهد بأن تظل تضحيات أبناء الإمارات في سجل المجد تنبض في وجداننا، تلهمنا لنواصل مسيرة العطاء والبناء.

وأضافت في كلمة بهذه المناسبة: "نستحضر بكل فخر واعتزاز أبطال الإمارات الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن وكرامته، فاختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى، يذودون عن رايته ويحمون أرضه، ويكتبون بدمائهم الزكية صفحات عز وفخر ستظل شاهدة على قوة الإمارات وصلابتها، ومصدر إلهام للأجيال القادمة لتواصل مسيرة العطاء والبناء".

وقالت إن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، جعلت من رعاية أسر الشهداء أولوية وطنية، لتبقى رسالتهم خالدة بأن الوطن لا ينسى من ضحى لأجله. وإن الاهتمام بأسر الشهداء هو امتداد لمعاني الوفاء والإخلاص التي غرسها الشهداء في نفوسنا، وهو دليل على أن الإمارات ماضية في طريقها بخطى واثقة، مستلهمة من بطولاتهم دروساً في التضحية والإيثار.

وأضافت الكعبي أن يوم الشهيد مناسبة لترسيخ قيم الولاء والانتماء وتجديد العهد بأن الإمارات ستظل وفية لذكراهم، ماضيةً في تعزيز وحدتها وتلاحمها، لتبقى رايتها شامخة بين الأمم وليظل الشهداء نبراساً يضيء الطريق نحو مستقبل أكثر قوة وازدهاراً.