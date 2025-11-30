وكيل وزارة الصحة: الشهداء رمز الشرف والإخلاص للوطن

دبي في 29 نوفمبر / وام / أكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن يوم الشهيد يعكس فخر دولة الإمارات بما يمثله الشهداء من قيمة وطنية سامية من أيام الوطن الذي بُني على البذل والعطاء، لأنهم رواية الشرف التي تخلد في القلوب حب الإمارات والإخلاص لها، ومن تضحياتهم تستمد دولتنا قدرتها على الإنجاز والتقدم.

وأضاف العلماء، بهذه المناسبة أن شهداء الوطن غرسوا فينا قيم التلاحم الوطني مع القيادة الحكيمة لاستمرار مسيرة التنمية والريادة، ووفاء لدمائهم الطاهرة تمضي الإمارات بثقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأبنائها.

وقال: "يعزز هذا اليوم فينا معاني الوفاء التي تتلاقى مع رؤية عام المجتمع الهادفة إلى ترسيخ روح المسؤولية الوطنية، وتتكامل مع عام الأسرة الذي يكرّس دور الأسرة بوصفها النواة الأولى في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية وتنمية الإخلاص للوطن والتضحية من أجله، فالمجتمع المتماسك هو حصن الدولة، والأسرة الواعية هي ركيزة الاستقرار والازدهار، وهما الضمان لبناء منظومة اجتماعية وإنسانية متكاملة ترتقي بمستوى جودة الحياة، وتدفع مسيرتنا بثقة نحو تحقيق طموحات مئوية الإمارات 2071".

وتوجه العلماء بالتحية والتقدير والعرفان لعائلات شهداء الوطن، لأنهم نموذج في العطاء والتضحية، ولإيمانهم بترسيخ قيمة الوطن في نفوس أبنائهم، الذين سطروا بدمائهم قصص فخر وعزة في سجل دولة الإمارات، كما توجه بالشكر والتقدير للقوات المسلحة، لأنهم درع الوطن وحصنه، الذين يسهرون على حماية مكتسبات الوطن، لبناء مستقبل مزدهر للأجيال، ولتظل دولة الإمارات شامخة وأكثر قوة ورفعة.