وزير الصحة: الشهداء نبض الوطن وذاكرته الخالدة

دبي في 29 نوفمبر / وام / أكد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع أن "يوم الشهيد" سيبقى صفحة خالدة في سجل الوطن تتجدد فيها معاني الوفاء والانتماء، وتتعانق فيها راية المجد بتضحيات أبناء الإمارات الذين خطّوا بدمائهم أسمى معاني الفداء وأثبتوا أن للوطن رجالًا يرفعون راية العزّ في ميادين الشرف ويغرسون في الأجيال قيم الولاء والبطولة.

وقال معاليه، بهذه المناسبة، إن تضحيات الشهداء ستظل منارة تهدي الأجيال إلى دروب البطولة والعزة، ومصدر إلهام لكل من يترجم حب الإمارات إلى وفاء نابض بالعطاء، مؤكداً أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أرست نهجاً إنسانياً يُكرّم أسر الشهداء ويخلّد ذكرى أبنائهم الذين غرسوا في الوجدان معنى الشرف في العطاء والسمو في الفداء.

وأضاف: "يوم الشهيد ذكرى وعهد يجدده الوطن لأبنائه الذين ارتقوا في سبيل عزته وكرامته، فدماؤهم تكتب بها حكاية الإمارات، كوطن للريادة والتميز تحمي إنجازاته قواتنا المسلحة، وتظلله قيم التسامح والعطاء".

وأكد معالي الصايغ أن الشهداء سيبقون النبراس الذي يضيء دروب الأجيال القادمة ومثالاً خالداً في حب الوطن والتضحية لتواصل الإمارات مسيرة المستقبل المزدهر إكراماً لأبطالها الشهداء.