محافظ المصرف المركزي: تضحيات شهداء الإمارات خالدة في ذاكرة الوطن

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكّد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية خالدة تُجسّد فيها دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، أسمى معاني الفخر والاعتزاز بتضحيات أبنائها الأبطال، الذين سطّروا بدمائهم الطاهرة أروع صور الوفاء والانتماء في ميادين العزّة والكرامة، ذوداً عن الوطن، وحفاظاً على مقدراته ومكتسباته، لتظل دولتنا شامخة في عليائها، وتسير بخطى واثقة نحو آفاق المجد والازدهار.

وقال معاليه: "شهداؤنا هم نبراس التضحية والإخلاص، نعتز ببطولاتهم وإيثارهم الوطن على أنفسهم، وستظل مآثرهم خالدة في وجداننا، رمزاً للوفاء والانتماء، محفورة في صفحات التاريخ وذاكرة الوطن والأجيال القادمة، ونجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة بأن نبقى دائماً مستلهمين من تضحياتهم روح العمل والتفاني، لنواصل مسيرة العطاء والبناء.. رحم الله شهداء الوطن الأبرار، وأدام على دولتنا العزّة والمجد، وأسبغ عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار".