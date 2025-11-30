أحمد بن صقر القاسمي: 30 نوفمبر يوم الفخر بشهدائنا الأبرار

رأس الخيمة في 29 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة أن يوم 30 نوفمبر يأتي ومعه مشاعر تغمر ربوع الوطن كله بالفخر برجال تفانوا في العطاء والتضحية لتبقى راية الإمارات خفاقة بالنصر والعزة والكرامة والوفاء.

وقال في كلمته بهذه المناسبة إن يوم الشهيد هو مناسبة وطنية عظيمة نؤكد من خلالها اعتزازنا وفخرنا بتضحيات الشهداء من أبناء الوطن الذين رووا بدمائهم الزكية أرض المعارك للدفاع عن الحق.

وأضاف الشيخ أحمد بن صقر القاسمي أن الشهداء سيبقون دائما في ذاكرة الوطن، وأننا نحيي ذكرى استشهادهم تخليدا لبطولاتهم، وتأكيدا على القيم النبيلة وهي قيم راسخة في عقول ووجدان أبناء الإمارات الذي يجددون بهذه المناسبة العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة بمواصلة العمل بجد واجتهاد لرفعة وطننا الغالي.