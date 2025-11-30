"تريندز": يوم الشهيد محطة وطنية وفرصة لتجديد العهد والولاء للوطن والقيادة

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن يوم الشهيد محطة وطنية مهمة تتجاوز مفهوم التكريم إلى كونه فرصة لتجديد العهد والولاء للوطن والقيادة، كما أنه استثمار في تعزيز الهوية والذاكرة الوطنية.

وأوضح الدكتور العلي أن هذا اليوم يجسد أسمى معاني التقدير لتضحيات أبطال الوطن الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن رفعة وسيادة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهم هو تعبير عن الوفاء والعرفان، وتجسيد للعلاقة المتينة التي تجمع القيادة والشعب والوطن.

ولفت إلى أن هذه المناسبة تحمل مسؤولية فكرية ووطنية على مراكز الأبحاث والفكر، تتمثل في دراسة أثر قيم التضحية والولاء والانتماء في تعزيز المرونة الوطنية، وقدرة المجتمع على مواجهة التحديات، مؤكداً أن هذه القيم تعد رصيداً اجتماعياً واستراتيجياً ينبغي الحفاظ عليه وتنميته لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المجالات المدنية والعسكرية والإنسانية.

وشدد الدكتور العلي على أن قيم الإخلاص والتفاني والولاء هي جزء أصيل من الهوية الإماراتية التي أرساها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن الشهداء هم النموذج الأعلى للبطولة والوفاء للوطن.

وأوضح أن يوم الشهيد يمثل منهاجاً عملياً لتربية الأجيال الجديدة على قيم التضحية والانتماء، وأن قصص الشهداء تشكل منابع إلهام لغرس روح الريادة والإخلاص في شباب اليوم، خصوصاً في ظل التحولات الرقمية ومتطلبات المستقبل.

وأكد الدكتور محمد العلي أن إحياء ذكرى يوم الشهيد هو تجديد للعهد مع الوطن، وأن تكريم الشهداء هو احتفاء بصلابة الهوية الإماراتية وعزيمة أبنائها المخلصين.