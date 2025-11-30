النشاط الصناعي في الصين ينكمش للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر

هونج كونج في 30 نوفمبر /وام/ انكمش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر، بحسب ما أظهره مسح رسمي اليوم الأحد، ما يؤكد التحديات التي يواجهها اقتصاد البلاد على

الرغم من الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية ارتفع قليلا إلى 49.2 في نوفمبر من 49 في أكتوبر.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وجاء الانكماش متماشيا مع توقعات المحللين، ومن المرجح أن يعني التخفيض في الرسوم الجمركية الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر أن الصادرات الصينية يمكن أن تكتسب قدرة تنافسية في السوق

الأمريكية، لكن قد يكون من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الصادرات قد استعادت زخمها بعد الهدنة التجارية.

