تعاون متنام بين الإمارات والمكسيك في تطوير قطاع النخيل

سان لويس ريو في 30 نوفمبر /وام/ أكد سعادة سيزار إيفان ساندوڤال جاميس، عميد مدينة سان لويس ريو كوليرادو، أهمية انعقاد المهرجان الدولي الرابع للتمور المكسيكية، والدور المتنامي للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة المكسيكية ‏في تطوير قطاع النخيل والتمور.

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المهرجان يشكّل منصة رائدة تجمع المنتجين والخبراء والجهات الأكاديمية لتعزيز تبادل المعرفة والابتكار، ودعم المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة الإنتاج وتوسيع فرص الشراكات الدولية.

من جانبها قالت سعادة الدكتورة ليز الشولر، الرئيس والمدير التنفيذي لجامعة سونوران للعلوم الصحية، إن المهرجان جاء ثمرة تعاون بين وزارة الزراعة والتنمية الريفية، وجامعة ولاية سونورا في الولايات المتحدة المكسيكية، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، بما أسهم في تنظيم حدث شامل جمع صناعة التمور المكسيكية بأكملها، إلى جانب الأوساط الأكاديمية من أساتذة وطلاب وباحثين، والقطاع الخاص وشركات التعبئة، إضافة إلى الجمهور العام.

وأكدت أن هذا التعاون أسهم في تعزيز حضور الجهات الفاعلة المختلفة في قطاع نخيل التمر، معربة عن الامتنان الكبير للدعم الذي قدمته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين إقامة هذا النوع من المهرجانات.

بدوره أوضح سعادة الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن المهرجان نجح بفضل جهود جميع المشاركين، من الأمانة العامة للجائزة، والمشاركين الدولين، والباحثين، والطلاب، والشركات، ومنتجي نخيل التمر في سان لويس ريو كوليرادو، ومكسيكالي باخا كاليفورنيا.

وبيّن أن المكسيك تُعد رابع أكبر منتج لتمور المجهول (Mejhoul) في العالم، وأن 94% من إنتاجها يتركز في هذا الصنف.

وأضاف أن التمور المكسيكية معترف بها دولياً وتنافس أفضل المنتجين في العالم في هذا الصنف، موضحاً أن المكسيك تنتج نحو 20 ألف طن متري من التمور سنوياً.

وأشار إلى أن قيمة صادرات التمور المكسيكية تتجاوز ما تحققه العديد من الدول الكبرى المنتجة، وتتفوق على العديد من المنتجين رغم حجم إنتاجها المحدود، وذلك لأنها تنتج أثمن صنف في العالم وهو تمر المجهول (Mejhoul).