النائب العام لإمارة أبوظبي: شهداؤنا منارات نور سطرت أروع معاني الولاء

أبوظبي في 30 نوفمبر /وام/ أكد سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نعتز فيها بقيم العطاء والوفاء التي رسّخها أبناء الإمارات في ميادين الشرف.

وقال في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: "نقف في يوم الشهيد إجلالاً لتضحيات شهدائنا الأبرار، الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصون كرامته، وأثبتوا بأفعالهم أنهم منارات نور سطرت في صفحات تاريخ دولتنا أروع معاني الولاء والإخلاص والانتماء".

وأضاف: "وإذ نحيي هذه الذكرى العزيزة، نتوجه بخالص التقدير والعرفان إلى أسر الشهداء وذويهم، الذين قدموا للوطن نماذج مشرفة في الصبر والفخر، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الإمارات بواسع رحمته، وأن يديم على دولتنا نعمة الأمن والرفعة، مؤكدين التزامنا بمواصلة ترسيخ العدالة وصون استقرار المجتمع، وفاءً لتضحيات أبطالنا".