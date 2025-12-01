"إينوك" تحيي ذكرى يوم الشهيد وتؤكد اعتزازها بتضحيات أبناء الإمارات

دبي في 30 نوفمبر/وام /أحيت مجموعة إينوك ذكرى يوم الشهيد مجددةً اعتزازها بتضحيات أبناء الإمارات الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وأكدت التزامها بمواصلة دعم القيم الوطنية الراسخة التي أرساها الشهداء الأبرار.

وأكدت المجموعة أن المناسبة تمثل محطة وطنية خالدة لاستذكار بطولات شهداء الإمارات وما بذلوه من فداء وشجاعة أسهم في تعزيز أمن الوطن واستقراره وترسيخ مكانته المرموقة.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك: " في يوم الشهيد، نستذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات شهداء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، مسطرين أروع معاني البطولة والفداء، وأسهموا بشجاعتهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلام التي ننعم بها اليوم وفي هذه الذكرى الخالدة، نعرب عن خالص الامتنان والعرفان لأسر الشهداء الذين جسدوا أسمى صور الولاء والانتماء للوطن".