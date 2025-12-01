الإمارات تستضيف منافسات البطولة الجامعية للقوة البدنية 2026

ماكاو (الصين) في 30 نوفمبر/وام/ اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية بالإجماع استضافة دولة الإمارات للبطولة الجامعية الدولية للقوة البدنية لعام 2026.

جاء القرار خلال اجتماعات الجمعية العمومية الـ13 للاتحاد، التي اختتمت أعمالها اليوم في مدينة مكاو الصينية، بمشاركة سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وحضور ليونز إيدير رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية وأعضاء الجمعية العمومية.

وأرجأت الجمعية تحديد موعد إقامة البطولة إلى موعد لاحق بالتنسيق بين الاتحادين الدولي والآسيوي.

وأشاد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، في كلمته خلال الاجتماع، بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والرياضة الجامعية على وجه الخصوص، إيماناً بأهمية دور الرياضة في بناء الإنسان، واستثمار طاقات ومواهب طلبة الجامعات بوصفهم قاعدة فاعلة في التنمية الرياضية المستدامة.

وأكد سعادته الدور البارز لدولة الإمارات في دعم الرياضة الجامعية إقليمياً وقارياً ودولياً، من خلال استضافة الفعاليات والملتقيات الرياضية الكبرى.

عقدت الاجتماعات تحت شعار "حوار استراتيجي"، لبحث رؤى الدول الأعضاء حول مستقبل الرياضة الجامعية في آسيا وسبل تطويرها، بما يعكس مكانة القارة كأحد أبرز مراكز التأثير في الرياضة العالمية.

وقدّم سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم عرضاً أمام أعضاء الجمعية حول النسخة الثانية من الألعاب الجامعية الإماراتية، التي ينظمها اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي ضمن جهوده لتعزيز حضور الرياضة الجامعية.

ووجه سعادته الشكر للجمعية العمومية على اعتماد استضافة الإمارات للبطولة الجامعية الدولية للقوة البدنية، مؤكداً جاهزية الدولة لاستضافة الحدث بالتعاون مع جامعة الشارقة ورحب بمشاركة الدول الآسيوية في هذا المحفل القاري.