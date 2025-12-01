الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: يوم الشهيد يجسد شرف التضحية من أجل الوطن

أبوظبي في 30 نوفمبر/وام/ ‏‎ قال سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إن يوم الشهيد يجسد شرف التضحية من أجل الوطن، وأسمى معاني البذل في سبيل رفعته وعزته وكرامته ويمثل يوم الفخر والاعتزاز بشهدائنا الأطهار الذين قدموا أرواحهم الزكية فداءً لوطنهم ودفاعاً عن المبادئ العليا والقيم المثلى التي تزين مسيرة العطاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

‏‎ وأضاف سعادته في تصريح له أن يوم الشهيد مناسبة وطنية شامخة نستذكر فيها أسماء من سطروا بطولاتهم وتضحياتهم في صفحات الخلود، ليكونوا نموذجاً في تقديم كل ما هو غال ونفيس في سبيل حماية الأرض وكرامة الإنسان ونتوجه في هذا اليوم إلى أمهات وذوي الشهداء بأسمى معاني الإجلال والإكبار، ونسأل المولى عز وجل أن يرحم شهداء الوطن الأبرار وأن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنهم الفردوس الأعلى.