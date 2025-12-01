ارتفاع صادرات كوريا بنسبة 8.4% خلال نوفمبر

سيئول في الأول من ديسمبر/ وام/ ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 8.4% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق، متجاوزة 61 مليار دولار أمريكي، ومواصلةً سلسلة ارتفاعها للشهر السادس على التوالي، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات، وذلك وفق بيانات حكومية صادرة اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء " يونهاب" الكورية، أن قيمة الصادرات بلغت 61.04 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، وهي الأعلى لأي شهر نوفمبر، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية.

وارتفعت الواردات بنسبة 1.2% على أساس سنوي لتصل إلى 51.3 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 9.73 مليار دولار أمريكي.

وبلغت الصادرات المتراكمة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام 640.2 مليار دولار وهو أعلى مستوى قياسي للفترة المذكورة.

وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 38.6% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 17.26 مليار دولار أمريكي خلال الشهر الماضي بقيادة الارتفاع المستمر في أسعار شرائح الذاكرة على خلفية الطلب القوي على المنتجات عالية القيمة لمراكز البيانات.