‎سعيد الحربي يتوج بطلاً لآسيا للقدرة والتحمل في تايلاند

بانكوك في الأول من ديسمبر/ وام / تُوِّج الفارس الإماراتي سعيد أحمد جابر الحربي بلقب بطولة آسيا للقدرة والتحمل 2025، التي استضافتها مدينة باتايا في تايلاند، بمشاركة نخبة من فرسان القارة، ليضيف إنجازاً قارياً جديداً يعزز ريادة الإمارات في رياضة الفروسية.

وتمكّن الحربي، على صهوة الجواد "ار ايه اس فلورديل باجو"، من تصدر السباق البالغ مسافته 120 كيلومتراً (نجمتان)، بمشاركة 19 فارساً وفارسة، مسجلاً زمناً قدره 5:31:59 ساعات، ليحرز اللقب عن جدارة.

وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، عن اعتزازه بهذا الفوز، وأهداه إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ54.

وقال: ما قدمه فرساننا في تايلاند يعكس رؤية مؤسسية راسخة واستثماراً وطنياً في رياضة القدرة والتحمل، وقد أثبت فرسان الإمارات أن روح الفريق والانضباط والجاهزية العالية عوامل تصنع الأبطال وتحافظ على ريادة الدولة دولياً.

وأكد أحمد راشد محمد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية والمدير الفني لفريق الإمارات، أن الإنجاز جاء ثمرة عمل جماعي وجهود متواصلة في الإعداد، مشيداً بأداء الفرسان وإدارتهم الدقيقة لمراحل السباق.