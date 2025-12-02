جمعية الإمارات للطبيعة: قوة اتحادنا أساس لبناء مستقبل مستدام

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / قالت ليلى مصطفى عبداللطيف، مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة: في عيد الاتحاد الـ54 ، نحتفي بمسيرة الإتحاد التي أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، وبالرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التي تواصل مسيرة العطاء والتميز نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

وأضافت في تصريح بهذه المناسبة: نستذكر تحت شعار "متحدين"، وفي عام المجتمع قيم الوحدة والعمل المشترك التي شكّلت الأساس لنهضة دولتنا، ونستلهم من إرث الشيخ زايد البيئي الإيمان العميق بضرورة حماية البيئة وصون مواردنا الطبيعية لأنها أمانة أجيال القادمة بين أيدينا.

وقال : اليوم، تواصل دولة الإمارات جهودها الريادية في تعزيز العمل المناخي، من خلال المبادرات والسياسات الطموحة التي تجسّد روح التعاون والتكامل بين كافة قطاعات المجتمع؛ حكومةً، وقطاعًا خاصًا، ومجتمعًا مدنيًا.

وأضافت : نحن في جمعية الإمارات للطبيعة نجدد التزامنا بمواصلة مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه" في حماية بيئة الوطن وتعزيز الوعي البيئي والعمل الجماعي، إيمانًا منا بأن قوة اتحادنا هي الأساس لبناء مستقبل مستدام تزدهر فيه الطبيعة والإنسان معًا ، كل عام ودولة الإمارات بخير ووحدة وازدهار.