محمد بن ركاض : عيد الاتحاد مناسبة وطنية خالدة في وجدان أبناء الإمارات

العين في الأول من ديسمبر/ وام / أكد الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية خالدة في وجدان أبناء الإمارات، ويشكل امتداداً لمسيرة النجاحات والإنجازات التي رسم ملامحها وأرسى دعائمها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيّب الله ثراه"، وتستكمل اليوم في ظل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة لتحقيق الريادة في مختلف المجالات.

وقال إن هذا اليوم هو وقفة شموخ وافتخار لمواصلة المسيرة تحت قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وأضاف أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النجاح والتقدم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيراً إلى أن الوطن يدخل عامه الرابع والخمسين بإنجازات ونجاحات في قطاعات متنوعة.

ولفت إلى أن الثاني من ديسمبر عام 1971 سيظل راسخاً في ذاكرة أجيال الوطن، وسيبقى علامة مشرقة في تاريخ دولة الإمارات التي تميزت عبر عقود بالتفوق والعطاء والمكانة العالمية والازدهار والتنمية والرؤية الطموحة من أجل الغد المشرق للأجيال.