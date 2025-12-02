وكيل وزارة المالية: عيد الاتحاد محطة فخر واعتزاز بمسيرة إنجازات الوطن

دبي في الأول من ديسمبر/ وام / أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن عيد الاتحاد الـ54 محطة فخر واعتزاز بمسيرة إنجازات وطنٍ استطاع أن يرسخ مكانته بين أكثر دول العالم تقدماً بفضل رؤيته الاستباقية ومؤسساته الراسخة وقيادته الحكيمة التي وضعت الإنسان في قلب التنمية.

وقال إن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج اقتصادي مرن ومتنوع يقوم على المعرفة والابتكار، ويمتاز بقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية واستثمار الفرص الجديدة لتعزيز تنافسيته.

وأضاف أن مسيرة الاتحاد اليوم تستمر بوتيرة متسارعة نحو تحقيق أهداف تنموية طموحة تعزز رفاه المجتمع واستدامة الموارد وكفاءة الأداء الحكومي، في إطار رؤية تنموية شاملة تستشرف المستقبل بعزيمة وثبات.

وقال: يعكس شعار هذا العام "متحدون" عمق التجربة الإماراتية التي قامت على الشراكة والتكامل بين جميع فئات المجتمع ومؤسساته، في إطار رؤية واحدة تجمعهم على حب الوطن والعمل من أجل تقدمه وازدهاره، ونحن في وزارة المالية، نواصل العمل على تطوير السياسات المالية الداعمة للنمو المستدام، وتعزيز التعاون مع الشركاء محلياً ودولياً بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي رائد في المنطقة والعالم، وفي هذه المناسبة الوطنية، نجدد العهد على مواصلة المسيرة بروح الاتحاد لخدمة الوطن وتعزيز ازدهاره.