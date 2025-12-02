عبدالملك بن كايد القاسمي: ما حققته الإمارات دليل على رؤيتها الاستباقية وقيادتها الحكيمة

رأس الخيمة في الأول من ديسمبر/ وام / أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن ما حققته دولة الإمارات خلال عقود قليلة من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والإنسانية هو دليل حيّ على رؤيتها الاستباقية وقيادتها الحكيمة التي جعلت من الإنسان محورًا للتنمية، ومن التميز والابتكار نهجًا ثابتًا في مسيرة الوطن.

وأضاف أن مناسبة عيد الاتحاد عزيزة على قلوبنا وقلوب أبناء الإمارات جميعًا، حيث نحتفي اليوم بالذكرى الـ 54 تحت شعار "متّحدون" الذي يجسد معاني الوحدة والعزم والإرادة الصادقة التي وضع لبنتها الأولى الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذين صنعوا ملحمة الاتحاد وبنوا أسس دولة حضارية راسخة.

وأضاف أنه في هذا اليوم المجيد، نؤكد اعتزازنا بما وصلنا إليه من إنجازات، ونستشرف المستقبل بعزيمة وإصرار للمضي قدمًا في مسيرة الريادة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقال: نسأل الله أن يديم على الإمارات نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق أبناءها إلى المزيد من التقدم والازدهار، وأن تبقى راية الاتحاد عالية خفاقة بين الأمم، وكل عام والإمارات قيادةً وشعبًا بخير وعزّ وفخر.