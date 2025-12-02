تعاون إماراتي كويتي لتأسيس "مركز لأبحاث الفضاء" وتبادل الخبرات التقنية

الكويت في الأول من ديسمبر / وام / شهدت زيارة وفد مركز محمد بن راشد للفضاء إلى دولة الكويت الشقيقة، توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، تهدف إلى تأسيس إطار شامل للتعاون في علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، وتنفيذ مشروعات مشتركة لتطوير الأقمار الاصطناعية، وذلك في خطوة تدعم جهود الكويت لتأسيس مركزها الوطني لأبحاث الفضاء.

وخلال الزيارة، استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في قصر بيان، سعادة سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء والوفد المرافق، حيث جرى بحث آفاق التعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفرص تطوير شراكات نوعية تسهم في دفع مسيرة الابتكار والتنمية والتطوير العلمي بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء كل من عبدالعزيز دخيل الدخيل رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء، والشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والدكتورة أمينة رجب فرحان مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات لدى الكويت.

وتهدف مذكرة التفاهم الجديدة إلى تطوير القدرات الوطنية وتبادل الخبرات الفنية، وإطلاق برامج تدريبية وبحثية متخصصة في البلدين، إضافة إلى الاستفادة من تطبيقات البيانات الفضائية في دعم التنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ حضور الإمارات والكويت في المشهد الفضائي الإقليمي والدولي.

وأوضحت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن هذه الشراكة تأتي في سياق تطوير قاعدة بحثية وطنية تمكن الكفاءات الكويتية الشابة من الانخراط في برامج تقنية رائدة، بينما أكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل العربي المشترك في قطاع الفضاء، وبناء منظومة علمية متقدمة تعتمد على المعرفة والبحث والابتكار.