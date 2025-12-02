جمعية أصدقاء مرضى السرطان: احتفالات عيد الاتحاد تجدد قوتنا في التكاتف والإنجاز

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / أكدت عائشة عبدالله الملا مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ54 يجدد فينا المعنى العميق الذي قامت عليه دولة الإمارات بأن القوة في التكاتف وأن الإنجاز يولد من قلب الوحدة.

وقالت: في جمعية أصدقاء مرضى السرطان نرى هذه الروح واضحة في كل خطوة نخطوها لخدمة المرضى ودعم رحلتهم نحو الشفاء فجهودنا في مكافحة السرطان والتوعية بعلاجه لا تكتمل إلا بإيمان المجتمع وتضامنه.

وأضافت أن دولة الإمارات جعلت من العمل الإنساني هويةً وواقعاً يومياً نعيشه جميعاً ورسّخت قيم العطاء والمسؤولية في كل جانب من جوانب حياتنا، وفي عيد الاتحاد نؤكد التزامنا بأن نكون سنداً لكل مريض وأن تستمر مبادراتنا في بث الأمل ومدّ الجسور بين أفراد المجتمع إيماناً بأن الاتحاد لا يبني الأوطان فحسب بل يزرع الطمأنينة في قلوب من يمرون بأصعب الظروف فلا يواجه أحد المرض وحيداً ما دام في هذا الوطن الذي لا يعرف إلا التراحم والتكاتف.