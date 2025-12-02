مقصود كروز : متحدون في بناء الإنسان في عيد الإتحاد 54

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / قال سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح بمناسبة عيد الإتحاد الـ54 إن الذكرى الرابعة والخمسين لإشراقة شمس الإتحاد تطل علينا ونحن جميعاً متحدين في مسيرة الإنجاز الألماسية لوطن الإنسانية، حيث يستمر العطاء الإستثنائي في كافة المجالات والقطاعات ومختلف المستويات ولاسيما الإستثمار في تنمية المجتمع ورفاهية الإنسان.

ورفع بهذه المناسبة الوطنية أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، ولشعب الإمارات مواطنين ومقيمين بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54.