هيئة الشارقة للكتاب: في عيد الإتحاد نجدد التزامنا بالثقافة لبناء دولة راسخة الجذور

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / قال سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب في عيد الاتحاد الرابع والخمسين نستعيد رحلة بدأت برؤية واضحة وضعها الآباء والقادة المؤسسون قائمة على الإيمان بأن الثقافة والمعرفة هما الطريق الأمثل لبناء دولة راسخة الجذور واسعة الحضور قادرة على أن تقدّم للعالم ما يعكس هويتها الإنسانية وقد أثبتت دولة الإمارات خلال عقود قليلة أن الازدهار الحقيقي يقترن بوعي المجتمع وأن الكتاب هو أحد أهم أدوات ترسيخ هذا الوعي وتعزيزه.

وأضاف: تواصل الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بناء مشروع ثقافي جعل من المعرفة لغة للتواصل بين الشعوب ومن صناعة النشر رافعة حضارية تعكس تطلعات الدولة ومستقبلها وفي هيئة الشارقة للكتاب وبدعم ورؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة الهيئة نعمل على أن تظل الثقافة ركيزة في حياة كل فرد وأن يجد المبدعون والكتّاب بيئة تدعم حضورهم وتقدم أعمالهم للعالم.

وفي مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا مثل عيد الاتحاد نجدد التزامنا بهذه الرسالة إدراكًا بأن الكتاب سيظل شاهدًا على ما تحققه الإمارات من منجزات ثقافية وإنسانية تُكرّس مكانتها مركزًا عالميًا للمعرفة.