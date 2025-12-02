شما بنت محمد: القراءة لم تعد مجرد هواية بل مشروع وطني لمواجهة تآكل الانتباه

العين في الأول من ديسمبر / وام / طرحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، رؤية فكرية "وجودية" لمفهوم القراءة في العصر الحديث، محذرة من خطورة "القراءة المسطحة" وطغيان الخوارزميات التي باتت تقرر أذواق البشر وتوجه وعيهم، داعية إلى تبني "القراءة العميقة" كإستراتيجية لمقاومة تشتت الانتباه وبناء مناعة ذهنية للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "القراءة كفعل وجودي" استضافها قصر المويجعي أمس، ضمن فعاليات اليوم الختامي لمهرجان العين للكتاب 2025، بحضور سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي للمركز، ونخبة من المفكرين والمثقفين.

وشخصت الدكتورة شما بنت محمد الواقع الفكري الراهن بأنه يمر بتحول يتجاوز التطور التكنولوجي إلى تغيير شامل في الوعي البشري، مشيرة إلى ضرورة التفكير بشكل مختلف لمواجهة "تحديات ثلاثية الأبعاد" تتمثل في: تآكل الانتباه، وطغيان الخوارزميات، وأزمة المعنى.

وقدمت الشيخة شما خارطة طريق لإعادة برمجة العقول عبر ثلاثة محاور رئيسية؛ ركز الأول على "مقاومة القراءة المسطحة" التي وصفتها بأخطر مهددات العصر، حيث الاكتفاء بالعناوين والملخصات السريعة يهدد قدرة الأجيال على النقد والتحليل، مشددة على أن القراءة العميقة هي "رياضة ذهنية" تدرب الدماغ على الصبر والتركيز وتحصنه من التشتت، بعكس التصفح السريع الذي يفقد الإنسان الحضور الواعي.

وتناول المحور الثاني مفهوم "محو الأمية في عصر ما بعد الكلمات"، حيث أوضحت أن الأمية لم تعد الجهل بالحروف، بل الجهل بالخوارزميات التي تتحكم في المحتوى المقدم للمتلقي، داعية إلى تعلم "قراءة الوسائط الحديثة" (الفيديوهات والخرائط البيانية) بعين ناقدة لا متلقية، لتعزيز المناعة الذهنية ضد الأخبار الزائفة والمعرفة الهشة.

وفي المحور الثالث، أكدت أن القراءة في دولة الإمارات تحولت من نشاط ثقافي إلى "قوة إستراتيجية ومسؤولية وطنية" منذ إعلان عام القراءة 2016 والمرسوم الاتحادي المرتبط به، لافتة إلى أن المستقبل يتطلب نموذج "نشر أخضر" يعيد التوازن بين المعرفة والطبيعة.

وكان سعادة الدكتور علي بن تميم قد أكد في كلمته الافتتاحية، أن مشروع "مجلس شما محمد للفكر والمعرفة" يمثل واجهة معرفية ومشروعاً إماراتياً نوعياً يسهم في نهضة الفكر، واصفاً إياه بأنه حول القراءة إلى فعل يمنح الإنسان حيوات متعددة، وممارسة وجودية تراكم الخبرات وتواجه محدودية الزمن، وثمن جهود الشيخة شما في صياغة مفهوم عصري للقراءة يتلاقى مع رؤية المركز في ترسيخ القراءة المستدامة.

واختتمت الجلسة بدعوة مفتوحة من الشيخة شما بنت محمد لتبني "قراءة المقاومة" التي تحرر العقل من التمرير اللاواعي وتعيده إلى دوره الأساسي في السؤال والتفكير والبحث، لبناء مستقبل يقوم على معرفة أبناء الوطن.