خيول "الشراع" و"إتش آر إم" يتصدران تأهيلية "المجموعة السابعة"

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / تصدرت خيول القفز الصغيرة عمر 5 و6 سنوات من اسطبلات الشراع، وملك (إتش آر إم)، الجولة التأهيلية الثانية بالموسم، للخيول الصغيرة بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

وجاءت الجولة من منافستين، بالتزامن مع دولية الباهية أمس، إذ كانت الأولى من مرحلتين خاصة، لعمر 5 سنوات على حواجز الـ 115 سم، والثانية لعمر 6 سنوات بارتفاع 120 سم، وتنافس فيها 32 خيلاً.

وأكمل المرحلتين دون خطأ 14 خيلا، حيث أحرزت خيول الإمارات المراكز من الأول وحتى السادس، وكان الأول والثاني من خيول اسطبلات الشراع، وحققت الصدارة الفرس "فالدا دو هوز زد"، بقيادة الفارس عبد الله محمد المري، وجاء ثانيا الجواد "كينج ليون زد"، بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي.

وتجدد اللقاء بين الخيول الصغيرة عمر 5 سنوات في المنافسة الثانية، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز الـ 120 سم، وعمر 6 سنوات على حواجز الـ 125 سم، وصعدت 10 خيول إلى التمايز، وتصدرته الفرس "أونورا"، لاسطبلات "إتش آر إم"، بقيادة الفارس محمد حمد الكربي، ويتولى تدريبها وإعدادها الفارس المدرب حمد الكربي.

وأحرزت المركز الثاني الفرس "أو ـ آبي في دي بي" بقيادة الفارس حميد عبد الله المهيري من اسطبلات الشراع؛ ومن إنتاج اسطبلات الشراع أيضا حققت المركز الثالث الفرس "إس إس أوسينيا" بقيادة الفارس عمر المرزوقي.