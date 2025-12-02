وكالة الإمارات للفضاء: عيد الاتحاد محطة وطنية راسخة

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / قال سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء إن عهد الاتحاد الـ54 يمثل لحظة خالدة في تاريخ الإمارات، ومحطة وطنية راسخة تجسد رؤية قيادتنا الحكيمة ومسيرتنا الملهمة التي صنعت ولا تزال تصنع بصمات فارقة في حاضرنا ومستقبلنا.

وأضاف: ففي هذا اليوم نستذكر أن قوتنا الحقيقية تنبع من وحدتنا، ومن الروابط التي نصنعها يدًا بيد، ومن أبناء هذا الوطن الذين يعملون بروح واحدة لرفع رايته والمضي به نحو آفاق أوسع من التميز والريادة.

وقال : يغرس هذا اليوم في نفوسنا شعورًا عميقًا بالمسؤولية الوطنية، ويحفّزنا على الإسهام الفاعل في بناء مستقبل مستدام يرتكز على قيم الوحدة والتضامن والابتكار وهو مناسبة نؤكد فيها التزامنا بتعزيز قوة مجتمعنا وتماسكه، والعمل يدًا واحدة لصون مكتسبات الوطن ودعم استدامة إنجازاته.

وأضاف: وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة على مواصلة العمل لتعزيز مكانة دولة الإمارات في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاع الفضاء الوطني الذي أصبح اليوم نموذجًا عالميًا للإبداع والابتكار والاستثمار في الإنسان والمعرفة. وسيظل هذا القطاع مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن، ورمزًا لطموح الإمارات الذي لا يعرف المستحيل.