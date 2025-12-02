هيئة الثقافة والفنون في دبي: عيد الاتحاد يجسد التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن

دبي في الأول من ديسمبر/ وام / أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن عيد الاتحاد الـ54 يُعد مناسبة وطنية عزيزة تتجدد فيها مشاعر الانتماء والاعتزاز بالهوية والقيم المجتمعية، ويتجسد فيها الترابط والتلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن الذين يواصلون حمل إرث الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد ومهدوا لمسيرة الدولة المزدهرة.

وقالت: يعتبر الثاني من ديسمبر رمزاً للوحدة وشاهداً على رحلة النجاحات التي تحققت في مختلف المجالات، وجعلت من الدولة نموذجاً حضارياً متفرداً في التنمية والازدهار والتنوع الثقافي، ووجهة مفضلة لأصحاب المواهب والمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال، بفضل نهج القيادة الرشيدة ورؤاها الطموحة. وأضافت: نجدد في هذا اليوم الولاء لقيادتنا الرشيدة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل على تحقيق تطلعات الدولة الهادفة إلى رسم مستقبل واعد للأجيال القادمة.