ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 2.4% خلال نوفمبر

سيئول في 2 ديسمبر/ وام/ ارتفعت أسعار المستهلك في جمهورية كوريا، بما يتجاوز هدف بنك كوريا المركزي البالغ 2% للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، على خلفية الزيادات الحادة في أسعار المنتجات الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والمنتجات البترولية، وذلك وفق البيانات الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياس رئيسي للتضخم، زاد بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الشهر الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة البيانات والإحصاء الكورية.

وفي عام 2025، ظل التضخم أعلى من 2% لمدة 4 أشهر متتالية حتى أبريل قبل أن يتباطأ إلى 1.9% في مايو.

ثم ارتفع التضخم مرة أخرى، ليبقى أعلى من 2% في كل من يونيو ويوليو قبل أن يتراجع لفترة وجيزة إلى 1.7% في أغسطس، وارتفع مرة أخرى إلى أكثر من 2% في سبتمبر وأكتوبر.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.9% على أساس سنوي في نوفمبر، ويمثل هذا أعلى زيادة له منذ يوليو من العام الماضي عندما ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي.