جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54 في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 2 ديسمبر/ وام/ احتفلت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - فرع رأس الخيمة، بالتعاون مع مؤسسة أصايل التراث لتنظيم الفعاليات تحت شعار" متّحدين" بعيد الاتحاد الـ 54 للدولة، وسط حضور رسمي ومجتمعي واسع وأجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء.

حضر الحفل، الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد المعلا عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين مدير عام فروع الجمعية، وسعادة ناعمة عبدالله الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سالم راشد المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، ومحمد صالح النعيمي رئيس مؤسسة أصايل التراث لتنظيم الفعاليات، ونادية صالح النعيمي عضو مجلس إدارة الجمعية رئيسة الهيئة الإدارية لفرع رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين والشخصيات المجتمعية، وجمهور غفير شارك في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

تضمّنت الفعالية فقرات فنية وتراثية شملت معرضاً للأشغال اليدوية، وفقرات للفرقة الحربية التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، إضافة إلى عروض وطنية قدّمها طالبات مدارس الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، وفقرة "زهبة العروس" التي قدمتها منتسبات الجمعية.

وقال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان الرئيس الفخري لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، إن عيد الاتحاد هو مناسبة نستذكر فيها جهود الآباء المؤسسين، ونستلهم منها قيم الاتحاد والتلاحم بين أبناء الوطن.

وأضاف أن ما نشهده اليوم من مشاركة مجتمعية واسعة يعكس عمق الانتماء وصدق الولاء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

من جانبه، أكد سعادة المستشار أحمد سالم سودين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 54 يجسد روح الوحدة التي تجمع أبناء الإمارات، مشيراً إلى أن الجمعية تحرص دائماً على ترسيخ القيم الوطنية في نفوس الأجيال.

وقال نحتفي اليوم بمسيرة وطن صنع إنجازات راسخة، وقدم نموذجاً عالمياً في التنمية والإنسانية ويسعدنا أن نساهم في إبراز هذا الإرث الوطني من خلال فعاليات تعكس هوية الإمارات وتراثها الأصيل.

من ناحيته قال الشيخ خالد بن عبدالله المعلا، إن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 54 مناسبة نُجدد فيها الفخر بمسيرة دولة الإمارات وإنجازاتها المتواصلة، ونستحضر خلالها جهود الآباء المؤسسين الذين وضعوا أساس هذا الوطن الشامخ، ونؤكد فيها ولاءنا لقيادتنا الرشيدة، وعزمنا على مواصلة العمل لخدمة الإمارات وتعزيز مكانتها بين الأمم.

من جهته قال محمد صالح النعيمي، إن عيد الاتحاد الـ 54 مناسبة نجدد فيها الولاء للوطن وقيادته، ونعبّر عن اعتزازنا بما حققته دولة الإمارات من نهضة وتقدم، ونفخر بأن نشارك في فعاليات تُبرز تراثنا وهويتنا، وتُجسد روح الاتحاد التي تجمع أبناء هذا الوطن المعطاء.

من جانبها أكدت نادية النعيمي أن عيد الاتحاد يمثل محطة سنوية لتعزيز المسؤولية تجاه الوطن وترسيخ معاني الولاء والانتماء في المجتمع.

واختتم المشاركون فعالية عيد الاتحاد الـ 54 بالتعبير عن سعادتهم بالحدث الذي جمع بين الأصالة والتراث والقيم الوطنية، مؤكدين حبهم وولاءهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وتم تكريم الجهات الحكومية بالإمارة والمساهمين والمسئولين المشاركون والإعلاميين ومؤثري التواصل الاجتماعي.