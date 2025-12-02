سعيد بن طحنون: اتحاد الإمارات هو اتحاد العز والفخر والوحدة والإنجاز

العين في 2 ديسمبر/ وام/ قال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نحتفل اليوم بالذكرى الرابعة والخمسين لقيام اتحاد دولتنا الحبيبة، دولة الإمارات العربية المتحدة؛ اتحاد العز والفخر، واتحاد الوحدة والإنجاز.

ورفع معاليه في هذه المناسبة الوطنية الغالية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

كما رفع التهاني إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وتقدم بخالص التبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى شعب الإمارات الكريم من مواطنين ومقيمين، وإلى كل من أحب الإمارات وشاركها فرحتها في عيد الاتحاد الرابع والخمسين، اليوم الذي نعتز فيه بماضينا ونفخر بمستقبلنا المشرق.

وقال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، دام عزك يا وطننا الغالي، في يوم الفخر والكرامة، الذي ترتفع فيه راية الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، فخر الإمارات وعنوان عزّها ونهضتها، وصاحب الاسم المحفور في قلوب كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، كل عام وإماراتنا في رفعة وتقدّم وازدهار.