قائد عام شرطة أبوظبي:عيد الإتحاد الـ54 تجديد للعهد وترسيخ لمسيرة الإنجاز

أبوظبي في 2 ديسمبر /وام/ أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بالعيد الوطني الـ54، مناسبة وطنية غالية تمثل محطة عظيمة نستحضر فيها مسيرة الآباء المؤسسين الذين وضعوا أسس دولة راسخة تُعلي قيم الوحدة والتكاتف، ونجدّد فيها العهد على مواصلة العمل تحت راية قيادة حكيمة جعلت من الإمارات نموذجًا عالميًا في التنمية والازدهار والأمن والاستقرار.

وقال معاليه، إن عيد الاتحاد مناسبة نجدد فيها الفخر والانتماء، ونستذكر خلالها رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس نهجًا متفردًا جعل الإنسان محور التنمية والمستقبل.

وأضاف أن النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وإمارة أبوظبي اليوم هي انعكاس لرؤية استشرافية طموحة تبنتها القيادة الرشيدة، جعلت من الأمن وجودة الحياة واستدامة التنمية ركائز رئيسية في مسيرة الإمارات نحو المستقبل، مشيرًا إلى أن أبوظبي باتت نموذجًا للمدن الذكية الآمنة، حيث تتكامل فيها الابتكارات والتقنيات المتقدمة مع منظومة أمنية احترافية قادرة على التكيف مع التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، ما جعلها تتصدر مؤشرات الأمن العالمي لسنوات متتالية.

وأكد أن شرطة أبوظبي تواصل، من خلال إستراتيجيتها 2026–2030، ترسيخ منظومة أمنية استباقية متكاملة تعتمد على الابتكار، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتستثمر في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزية الإمارة، بما يواكب تطلعات حكومة أبوظبي، وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية في الأداء الأمني والخدمي.

وأكد في ختام كلمته، اعتزازه بمنتسبي شرطة أبوظبي وجهودهم المخلصة وقال: "أبارك لأسرة شرطة أبوظبي عيد الاتحاد الـ54، وأثمّن عطاءهم وصمودهم وانتماءهم الصادق، وأدعوهم إلى مواصلة مسيرة التميز، والتحلي بروح الفريق الواحد، والتمسك بقيم النزاهة والإخلاص والابتكار لخدمة وطنٍ يستحق منا جميعًا البذل والعطاء، ومعًا سنواصل حماية أمن الإمارات وترسيخ مكانتها نموذجًا عالميًا في الأمان والريادة والتقدم".