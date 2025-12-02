مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة

أبوظبي في 2 ديسمبر /وام/ أكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، أن عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة يُجسّد مناسبة وطنية غالية، نستحضر فيها بكل فخر مسيرة الاتحاد، ونجدّد فيها عهد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة التي صنعت نهجًا متفرّدًا في البناء والتنمية والازدهار، ورسّخت موقع دولتنا بين أكثر دول العالم تقدمًا واستقرارًا، ونستذكر تضحيات الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين وضعوا أسس دولة راسخة ترتكز على القيم والإنسان والابتكار.

وقال إن النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، ثمرة رؤية قيادتنا الحكيمة التي حرصت على تمكين الإنسان وتعزيز جودة الحياة وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة تُتيح للجميع فرص التقدم والنجاح، مشيرا إلى أن أبوظبي عززت ريادتها باحتفاظها بمكانتها كأكثر مدن العالم أمانًا لتسع سنوات متتالية، في إنجاز يؤكد تكاتف الجهود وتكامل المنظومة الأمنية.

وأضاف: "لقد نجحت شرطة أبوظبي في مواكبة مسيرة النهضة من خلال تبنّي خطط إستراتيجية ترتكز على ست أولويات محورية، من أهمها تعزيز الأمن والأمان، ورفع جاهزية الإمارة، وتحسين جودة الحياة، كما واصلت الاستثمار في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والابتكار المؤسسي، الأمر الذي أثمر عن إنجازات نوعية بارزة، من بينها الحصول على تقييم 7 نجوم من المؤسسة الأوروبية للجودة، وتسجيل ابتكارات وبراءات اختراع تُعزز تنافسية المنظومة الأمنية وتواكب المستقبل".

وختم بالقول: "إننا في شرطة أبوظبي نستمد رؤانا من توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي رسّخ منهجًا استباقيًا يقوم على التطوير المستدام وصون الأمن وتعزيز ثقة المجتمع، ومع احتفالنا بالعيد الوطني الـ54، نجدد العهد على استمرار العمل بإخلاص وبذل المزيد للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ودعم مسيرته في ظل قيادة لا تعرف المستحيل، لتظل الإمارات واحة أمان وتقدم وازدهار للأجيال القادمة".