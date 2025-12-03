الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤكد سورية الجولان

نيويورك في 3 ديسمبر /وام/ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، قراراً يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل، مؤكدة عدم شرعية احتلاله.

وحصل القرار هذا العام على تأييد 123 دولة، مقارنة بـ97 دولة في العام الماضي.

وفي دمشق، رحبت وزارة الخارجية السورية بهذا التصويت، مؤكدة أنه يجسد ثقة المجتمع الدولي بسوريا الجديدة، ويعبر عن دعم واضح لموقفها الوطني الثابت برفض الاحتلال الإسرائيلي.

وأشادت الوزارة بالدول التي غيّرت مواقفها خلال العام الجاري.

بدوره، أكد إبراهيم علبي مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن التطور اللافت في عدد الأصوات يعكس فعالية الدبلوماسية السورية الجديدة، مشدداً على أن انخراط دمشق في مباحثات تقنية لا يعني مطلقاً التنازل عن الجولان باعتباره أرضاً سورية.

-خلا-