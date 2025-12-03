وفد إعلامي يطلع على الحراك الثقافي في "ليالي المحرق" ومسيرة الإنجازات بجناح مجلس التعاون

المنامة في 3 ديسمبر/ وام/ نظم مركز الاتصال الوطني البحريني، مساء أمس، في إطار الفعاليات المصاحبة للقمة الخليجية السادسة والأربعين التي تستضيفها مملكة البحرين، زيارة ميدانية لوفد إعلامي، شملت جولة في مهرجان "ليالي المحرّق"، وجناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقام في متحف البحرين الوطني.

وهدفت الزيارة إلى إطلاع الوفد الإعلامي على المشهد الثقافي والحضاري في مملكة البحرين، وتسليط الضوء على عمق الروابط الأخوية والمنجزات التاريخية التي يوثقها جناح مجلس التعاون، بما يعكس الهوية الخليجية المشتركة والتكامل بين دول المجلس.

واستهل الوفد جولته في مدينة المحرق التاريخية، حيث اطلع على فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان "ليالي المحرّق" الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار خلال الفترة من 1 إلى 30 ديسمبر 2025، وتجول الإعلاميون في أرجاء "مسار اللؤلؤ" الشاهد على عراقة المدينة، والذي تحول إلى مساحة حراك ثقافي وفني واسع يجمع نخبة من المبدعين وصنّاع الثقافة.

واستمع الوفد إلى شرح حول البرامج التفاعلية التي يقدمها المهرجان، وتتنوع بين الفنون، والتصميم، والحرف التقليدية، والموسيقى، والمأكولات، مشيدين بالتجارب المعرفية والبصرية التي توفرها "ليالي المحرق" للزوار، وكيفية دمجها بين عبق التاريخ وروح الحداثة في تجربة استكشافية تعكس ثراء الهوية البحرينية.

وانتقل الوفد إلى متحف البحرين الوطني لتفقد جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تم افتتاحه تزامنا مع استضافة المنامة للقمة الخليجية الـ 46.

ويقدم الجناح، عبر تصميمه التفاعلي وتقنياته متعددة الوسائط، سردية تاريخية وتوثيقية شاملة لمسيرة المجلس منذ التأسيس وحتى اليوم.

وتجول الوفد في أقسام الجناح المختلفة، بدءاً من المدخل المزدان بأعلام الدول الأعضاء وأقوال القادة المؤسسين، مروراً بالعرض التاريخي للحظات التأسيس الأولى وتوقيع النظام الأساسي في أبوظبي عام 1981.

واطلع الوفد على الأقسام المخصصة لاستعراض المنجزات الاقتصادية والتنموية، ومن أبرزها الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع ربط السكك الحديدية، حيث عكست الإنفوجرافيك والمعروضات لغة الأرقام والإحصائيات الدقيقة لحجم التعاون والتكامل الاقتصادي.

كما توقف الإعلاميون أمام المحطات التي تبرز المؤسسات الخليجية المشتركة في مجالات التعليم، والاتصالات، والملكية الفكرية، إضافة إلى الركن الخاص بإنجازات المرأة الخليجية والشباب والرياضة، والذي يوثق المحطات المضيئة لتمكين المرأة خليجيا.

واطلع الوفد، في ختام الجولة بالجناح، على محور التعاون العسكري والدفاعي بين دول المجلس، وعلى جهود المجلس في التعاون الدولي والحوار الإستراتيجي مع المنظمات الأممية والدولية.

وأشاد الوفد الإعلامي بمحتوى الجناح الذي يجمع بين الطابع الرسمي والابتكار في العرض، مؤكدين أنه يشكل منصة معرفية هامة لتوثيق مسيرة المجلس وتعزيز الفخر بالهوية الخليجية.