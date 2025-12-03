فريق صيني يوظف الذكاء الاصطناعي لابتكار شاشة ثلاثية الأبعاد لا تتطلب نظارات خاصة

بكين في 3 ديسمبر /وام/ طور باحثون صينيون من مختبر شانغهاي للذكاء الاصطناعي وجامعة فودانو نظاما يستخدم الذكاء الاصطناعي لابتكار عرض ثلاثي الأبعاد دون نظارات على شاشات بحجم مكتبي.

وذكرت دراسة نشرت مؤخرا في مجلة "نيتشر"، أن التقنية التي تحمل اسم "آيريال" تحقق مجال رؤية يبلغ 100 درجة بدقة وضوح عالية كاملة، ما يتيح للمستخدمين التحرك بحرية مع الحفاظ على تأثيرات ثلاثية الأبعاد واضحة، وهي مزايا لم تتمكن التقنيات السابقة من تحقيقها إلا على شاشات أصغر بكثير أو بزوايا رؤية محدودة.

واستخدم الباحثون نهجا مدعوما بالذكاء الاصطناعي يتعقب حركة العين ويحسّن الصورة ديناميكيا باستخدام هيكل مكون من ثلاث طبقات من شاشات الكريستال السائل "إل سي دي"، ما يجعلها مناسبة للاستخدامات الاستهلاكية المستقبلية.

وقالت الدراسة إن العرض يحقق دقة وضوح عالية تبلغ 1920×1080 مع معدل تحديث يتجاوز 50 إطارا في الثانية، ما يوفر عرضا سلسا وطبيعيا.

وقال الباحثون: "يمكن لجهازنا أن يتيح تطبيقات محتملة في الأدوات التعليمية والتصميم ثلاثي الأبعاد والواقع الافتراضي".

