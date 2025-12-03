الاقتصاد الكوري ينمو 1.3% في الربع الثالث في أسرع وتيرة خلال أربع سنوات

سيؤول في 3 ديسمبر /وام/ أفاد البنك المركزي الكوري اليوم، بأن اقتصاد البلاد نما، خلال الربع الثالث من هذا العام، بأسرع وتيرة في حوالي 4 سنوات، بفضل الصادرات القوية وتحسن الاستهلاك الخاص.

وأظهرت بيانات البنك ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 1.3% من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام بالمقارنة مع الربع السابق، مشيرا إلى أن ذلك يمثل زيادة 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة الصادرة في أكتوبر.

ويتعلق الأمر بأسرع نمو ربع سنوي منذ الربع الرابع من 2021 عندما حقق الاقتصاد نموا بنسبة 1.6%.

وتوسع الاقتصاد على أساس سنوي، بنسبة 1.8% في الربع الثالث مقابل 0.6% في الربع الثاني.

وأسهمت زيادة الطلب المحلي والصادرات في انتعاش التوسع الاقتصادي في الربع الثالث؛ إذ ارتفع الاستهلاك الخاص بمقدار 1.3% مسجلا أسرع نمو منذ الربع من 2022 بينما ارتفع الإنفاق الحكومي أيضا بنسبة 1.3% وهو أعلى مستوى منذ الربع الرابع من 2022.

ونمت الصادرات بنسبة 2.1% بالمائة مقارنة بالربع السابق بفضل الطلب القوي العالمي على أشباه الموصلات والسيارات.

وأوضح البنك المركزي أن الطلب المحلي والصادرات الصافية أسهما على التوالي بنسبة 1.2 نقطة مئوية 0.1 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي في الفصل الثالث.

ورفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري هذا العام بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1%، بينما توقع أن ينمو بنسبة 1.8% في عام 2026 المقبل.