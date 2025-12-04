المؤتمر العربي لعمل الأطفال ينطلق في القاهرة بمشاركة البرلمان العربي للطفل

القاهرة في 3 ديسمبر /وام/ انطلقت اليوم في القاهرة أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية"، بمشاركة البرلمان العربي للطفل الى جانب وفود عربية واسعة وخبراء وممثلين عن منظمات اقليمية ودولية.

ينظم المؤتمر جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية اجفند والمجلس العربي للطفولة والتنمية، ويستمر يومين بهدف بحث واقع عمل الأطفال وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر هشاشة وفي مقدمتهم الأطفال العاملون.

وشارك البرلمان العربي للطفل بوفد رسمي برئاسة سعادة ايمن عثمان الباروت الامين العام للبرلمان العربي للطفل، وضم كلا من سيف الحمادي وماجد المرزوقي ومحمد الحوسني وسعيد المري ومريم الخميسي.

وفي الجلسة الاولى التي ترأسها الباروت، تم استعراض واقع سياسات الحماية الاجتماعية المطبقة في الدول العربية واستشراف افاق تطويرها بما يعزز حماية الأطفال العاملين. وتناول النقاش الاطار المفاهيمي لدور الحماية الاجتماعية في الحد من عمل الأطفال ومتطلبات تطوير سياسات وطنية متكاملة تراعي الابعاد التعليمية والاجتماعية والاقتصادية.

وشهدت الجلسة التمهيدية مناقشات موسعة حول التحديات المرتبطة بعمل الأطفال واتجاهات الظاهرة عربيا ودوليا، إضافة الى عرض التحضيرات الجارية لقمة عمل الأطفال المقبلة، والاعلان عن تشكيل لجنة لصياغة "الاعلان العربي حول عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية".

واستعرضت الجلسة الثانية محاور تتعلق بدور التكنولوجيا في دعم منظومات الحماية الاجتماعية وتأثير النزوح في زيادة معدلات عمل الأطفال، قبل فتح باب النقاش لاستعراض التحديات الراهنة وأولويات التدخل.